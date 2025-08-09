«Локомотив» — «Спартак»: Воробьев снова вывел хозяев вперед

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Спартака» в 4-м туре РПЛ — 2:1.

На 49-й минуте отличился Дмитрий Воробьев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.