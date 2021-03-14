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«Локомотив» — «Сочи»: стартовые составы команд

17:48
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«Локомотив» сыграет против «Сочи» на своем поле в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Мухин, Крыховяк, Камано, Лисакович.

Запасные: Коченков, Савин, Живоглядов, Лысцов, Сильянов, Мурило, Баринов, Магкеев, Титков, Смолов, Агеев, Эдер.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Заика, Юсупов, Цаллагов, Д.Пруцев, Жоаузинью, Дуганджич.

Запасные: Н.Заболотный, Адамов, Прохин, Е.Пруцев, Барсов, Руденко, Варданян.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча

Локомотив — Сочи

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