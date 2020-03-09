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«Локомотив» собирается обжаловать удаление Кверквелии. Сыграет ли он с «Ростовом»?

02:34
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Как стало известно «СЭ», «Локомотив» намерен обжаловать удаление своего защитника Соломона Кверквелии в матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России с «Ахматом» (1:0) и добиться отмены красной карточки.

Грузинский защитник был наказан за, как говорится в протоколе матча, «лишение соперника явной возможности забить гол без попытки сыграть в мяч в штрафной площади». Кверквелия сыграл рукой, находившейся в неестественном положении, и парировал удар.

«Локомотив» — «Ахмат»: правильно ли удален Кверквелия

Железнодорожники не согласны с формулировкой причины наказания и считают, что судье не следовало использовать красную карточку — нужно было ограничиться желтой.

Если «Локомотив» подаст жалобу, а экспертно-судейская комиссия решит, что рефери ошибся, КДК РФС вправе аннулировать красную карточку. В этом случае Кверквелия сможет сыграть в 22-м туре с «Ростовом». (Александр Бобров)

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