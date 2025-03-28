«Локомотив» сделал тройную замену в перерыве матча с «Крыльями»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов сделал тройную замену в перерыве матча против «Крыльев Советов» в 22-м туре РПЛ.

На поле появились Владислав Сарвели, Вадим Раков и Тимур Сулейманов. Они заменили Максима Ненахова, Артема Карпукаса и Наира Тикнизяна.

Железнодорожники уступают со счетом 0:4 к началу второго тайма.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» — «Локомотив»