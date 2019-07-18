"Локомотив" сделал предложение по трансферу форварда сборной Перу

Полузащитник мексиканского клуба "Морелия" и сборной Перу Эдисон Флорес может продолжить карьеру в "Локомотиве", сообщает Libero со ссылкой на Radio Ovación. Информацию подтвердил агент игрока Карлос Гонсалес.

– Он вернулся в Мексику, где его очень хорошо приняли. Он этим очень доволен. Идея в том, чтобы продолжать развиваться на индивидуальном уровне и видеть варианты, которые ожидают игрока сборной Перу. Мы получили предложения, есть хорошее из России, оно находится на стадии оценивания.

В прошедшем сезоне на счету 25-летнего полузащитника 28 матчей, в которых он забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. На Кубке Америки-2019 на его счету 2 мяча в 6 встречах. Trasfermarkt оценивает перуанца в 1 миллион евро.

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