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Локомотив — Рубин: стартовые составы команд на матч 14 тура РПЛ 6 ноября 2026

«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Сергей Филин

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 6 ноября на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Джикия, Сильянов, Морозов, Бабкин, Титков, Годяев, Мостовой, Пиняев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Ненахов, Чевардин, Бакаев, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Урозов, Безруков, Рожков, Кабутов, Йочич, Грипши, Кузнецов, Сиве, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями матча «Локомотив» — «Рубин» можно в футбольном матч-центре «СЭ».

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo;: онлайн-трансляция матча РПЛ.«Локомотив» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур.
06 ноября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Рубин
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
6.11 19:30 Локомотив – Рубин - : -
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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