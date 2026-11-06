«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 14-го тура чемпионата России.

Встреча состоится 6 ноября на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Джикия, Сильянов, Морозов, Бабкин, Титков, Годяев, Мостовой, Пиняев, Комличенко.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Ненахов, Чевардин, Бакаев, Коваленко, Еремеев, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Арройо, Самошников, Лобов, Иву, Бабаев, Сааведра, Ходжа, Сальседо.

Запасные: Нигматуллин, Корец, Мальдонадо, Урозов, Безруков, Рожков, Кабутов, Йочич, Грипши, Кузнецов, Сиве, Моторин.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Следить за ключевыми событиями матча «Локомотив» — «Рубин» можно в футбольном матч-центре «СЭ».