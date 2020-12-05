РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Рубин»: Крыховяк в стартовом составе хозяев, Кварацхелия остался в запасе гостей

12:55
Теги:

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе хозяев с первых минут появится полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3) из-за коронавируса. Отметим, что 19-летний хавбек железнодорожников Максим Мухин впервые выйдет в стартовом составе команды.

В заявке гостей впервые с 8 ноября появился полузащитник Хвича Кварацхелия. 19-летний грузин заразился коронавирусом в расположении сборной и пропустил две последних встречи казанцев в чемпионате против «Ростова» (0:2) и ЦСКА (1:0).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.

Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Петухов, Сильянов, Райкович, Титков, Иосифов, Эдер.

«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Ин Бом, Макаров, Шатов, Зуев, Игнатьев.

Запасные: Дюпин, Ив. Коновалов, Тарасов, Иг. Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Бакаев, Косарев, Климов.

Следить за матчем «Локомотив» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»

Локомотив — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир