«Локомотив» — «Рубин»: Крыховяк в стартовом составе хозяев, Кварацхелия остался в запасе гостей
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на матч 17-го тура Тинькофф РПЛ.
В составе хозяев с первых минут появится полузащитник Гжегож Крыховяк, пропустивший матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (1:3) из-за коронавируса. Отметим, что 19-летний хавбек железнодорожников Максим Мухин впервые выйдет в стартовом составе команды.
В заявке гостей впервые с 8 ноября появился полузащитник Хвича Кварацхелия. 19-летний грузин заразился коронавирусом в расположении сборной и пропустил две последних встречи казанцев в чемпионате против «Ростова» (0:2) и ЦСКА (1:0).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Мухин, Крыховяк, Лисакович, Камано.
Запасные: Коченков, Савин, Лысцов, Петухов, Сильянов, Райкович, Титков, Иосифов, Эдер.
«Рубин»: Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Абильдгор, Ин Бом, Макаров, Шатов, Зуев, Игнатьев.
Запасные: Дюпин, Ив. Коновалов, Тарасов, Иг. Коновалов, Йевтич, Кварацхелия, Бакаев, Косарев, Климов.
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Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Рубин»
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