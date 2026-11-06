«Рубин» обыграл «Локомотив» в Москве

«Рубин» победил «Локомотив» в выездном матче 14-го тура чемпионата России — 1:0.

На 71-й минуте гол забил защитник казанцев Егор Тесленко.

Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Команда Михаила Галактионова с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

«Рубин» набрал 18 очков и поднялся на седьмую строчку. Команда из Казани одержала вторую победу подряд.

В 15-м туре РПЛ «Локомотив» 22 ноября сыграет на выезде с «Родиной», «Рубин» 21 ноября примет «Зенит».