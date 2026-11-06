«Локомотив» — «Рубин»: победный гол забил Тесленко, которого судья «забыл» удалить
На 61-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (0:1) судья Инал Танашев не остановил игру и ошибочно не удалил футболиста гостей Егора Тесленко. Через 10 минут этот игрок забил победный гол казанцев.
В том эпизоде арбитр использовал принцип преимущества и дал продолжиться атаке железнодорожников. Между тем возникли основания для наказания Тесленко красной карточкой: тот, не пытаясь сыграть в мяч или выбить его, развернулся и ударил Зелимхана Бакаева рукой в лицо.
В итоге Танашев после завершения атаки все-таки наказал Тесленко, но вынес ему только предупреждение. Видеоассистенты Василий Казарцев и Вера Опейкина в действия рефери не вмешались.
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|13
|2
|6
|5
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|12
|
14
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
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|11
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
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|11
|
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|Факел
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30 тур
|6.11
|19:30
|Локомотив – Рубин
|0 : 1
|7.11
|14:00
|Факел – Динамо
|- : -
|7.11
|16:30
|Ахмат – Родина
|- : -
|7.11
|19:30
|Краснодар – ЦСКА
|- : -
|8.11
|14:00
|Крылья Советов – Оренбург
|- : -
|8.11
|16:15
|Спартак – Акрон
|- : -
|8.11
|18:30
|Зенит – Ростов
|- : -
|8.11
|20:45
|Балтика – Динамо Мх
|- : -
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Бомбардиры
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|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
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|П
|
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Педро
Зенит
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|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
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Маркиньос
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
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|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
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Илья Самошников
Рубин
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