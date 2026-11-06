«Локомотив» — «Рубин»: победный гол забил Тесленко, которого судья «забыл» удалить

На 61-й минуте матча 14-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Рубин» (0:1) судья Инал Танашев не остановил игру и ошибочно не удалил футболиста гостей Егора Тесленко. Через 10 минут этот игрок забил победный гол казанцев.



В том эпизоде арбитр использовал принцип преимущества и дал продолжиться атаке железнодорожников. Между тем возникли основания для наказания Тесленко красной карточкой: тот, не пытаясь сыграть в мяч или выбить его, развернулся и ударил Зелимхана Бакаева рукой в лицо.



В итоге Танашев после завершения атаки все-таки наказал Тесленко, но вынес ему только предупреждение. Видеоассистенты Василий Казарцев и Вера Опейкина в действия рефери не вмешались.