«Локомотив» рискует опуститься на 15-е место в РПЛ

Железнодорожники могут завершить 14-й тур в зоне прямого вылета из премьер-лиги.

Перед домашним матчем с «Рубином» у «Локомотива» 11 очков и 14-е место. Столько же очков у «Ахмата», занимающего 15-ю строчку по дополнительным показателям. У «Родины» и «Акрона» по 12 очков, у махачкалинского «Динамо» — 13.

«Локомотив» сыграет 6 ноября, а «Ахмат» примет «Родину» на следующий день. Если железнодорожники проиграют «Рубину», останутся с 11 очками. Победа «Ахмата» поднимет грозненцев до 14 очков и опустит «Локомотив» на 15-ю строчку.

В отличие от 13-го и 14-го мест, 15-е в итоговой таблице РПЛ означает прямое понижение в классе без стыковых матчей. После 14-го тура у команд останется еще 16 игр чемпионата.