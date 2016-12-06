"Локомотив" проведет сборы в Испании и Турции

Определилось расписание сборов основного состава "Локомотива", сообщает пресс-служба клуба. Сегодня команда отправилась в отпуск, который завершится в начале января. Первый сбор красно-зеленых пройдет в испанском Эстепоне с 10 по 23 января, где подопечные Юрия Семина проведут три контрольных матча. Второй сбор пройдет также в Испании, в Марбелье, с 26 января по 7 февраля, где будут сыграны пять контрольных матчей. Третий сбор пройдет в турецком Белеке с 11 по 23 февраля, где также предполагается три игровых дня.