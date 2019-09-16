«Локомотив» продал более 20 тысяч пакетов билетов на домашние матчи ЛЧ

«Локомотив» на данный момент продал более 20 тысяч пакетов билетов на домашние матчи команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

«РЖД-Арена», на которой «Локомотив» будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 28 800 зрителей.

— Сегодня началась открытая продажа пакетов, а не только для владельцев абонементов и клубных карт, — цитирует ТАСС Брейдо. — На данный момент мы продали уже более 20 тыс. пакетов. Безусловно, можно сказать, что клуб доволен этим показателем — он целиком и полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы уверены, что в ближайшее время все пакеты, которые поступили в открытую продажу, также будут проданы.

Однако отдельные билеты перед матчами в небольшом количестве все равно появятся. Это связано с тем, что, по регламенту УЕФА, мы обязаны предоставлять определенные квоты гостевым командам, но эти клубы по-разному могут распоряжаться ими: выкупать целиком или частично. Мы ожидаем в небольшом количестве возврат билетов, которые откладывались в рамках квоты для гостей. Перед матчами они будут реализованы отдельно — не как пакеты, а как билеты.