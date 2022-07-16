«Локомотив» представил новую форму на сезон-2022/23

«Локомотив» показал форму, в которой команда будет выступать в сезоне-2022/23.

Комплект состоит из зеленой футболки и красных шорт с золотыми вставками.

Первый матч в сезоне-2022/23 «Локомотив» проведет завтра, 17 июля на своем поле против «Нижнего Новгорода». Начало игры — в 17.30 (мск).