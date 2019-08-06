"Локомотив" предлагает 2 миллиона евро за Переца. "Маккаби" настаивает на 4,5

"Локомотив" проявляет интерес к полузащитнику тель-авивского "Маккаби" Дору Перецу, сообщают израильские СМИ. За 24-летнего хавбека сборной Израиля обладатель Кубка России готов заплатить 2 миллиона евро. "Маккаби" же не готов продать игрока дешевле, чем за 4,5 миллиона.

В беседе с корреспондентом "СЭ" агент Переца, Ави Нимни, сообщил, что, с одним московским клубом ведутся конкретные переговоры.

В прошедшем сезоне Перец забил 8 голов в 29 матчах чемпионата Израиля. Его контракт рассчитан до лета 2021 года. (Эли Швидлер)