"Локомотив" поздравил Смолова с защитой кандидатской. Видео

"Локомотив" в официальном Твиттере поделился видео, на котором команда поздравляет нападающего Федора Смолова с защитой кандидатской, а также приветствует новичков Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.
Как сообщалось ранее, Смолов окончил аспирантуру в СГУ имени Н.Г. Чернышевского и защитил выпускную квалификационную работу на тему "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".
Сейчас команда находится в австрийском Бад Кляйнкирххайме, где будет тренироваться до 4 июля.
Все в сборе!– ФК "Локомотив" (@fclokomotiv) June 25, 2019
Перед тренировкой поприветствовали Мурило, Живоглядова и поздравили Смолова с защитой кандидатской 🙌🏼#РЖДТренировочныеСборы 🇦🇹 pic.twitter.com/hFB3cuy7bf
Загрузка...