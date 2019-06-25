"Локомотив" поздравил Смолова с защитой кандидатской. Видео

"Локомотив" в официальном Твиттере поделился видео, на котором команда поздравляет нападающего Федора Смолова с защитой кандидатской, а также приветствует новичков Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.

Как сообщалось ранее, Смолов окончил аспирантуру в СГУ имени Н.Г. Чернышевского и защитил выпускную квалификационную работу на тему "Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект".

Сейчас команда находится в австрийском Бад Кляйнкирххайме, где будет тренироваться до 4 июля.