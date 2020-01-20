«Локомотив» поздравил Игнатьев с 33-летием

«Локомотив» поздравил c днем рождения защитника команды Владислава Игнатьева. Сегодня ему исполнилось 33 года.

— Сегодня Владу Игнатьеву исполняется 33 года! Поздравляем!, — говорится в сообщении официального Twitter клуба.

В текущем сезоне футболист провел 19 матчей за «Локо» и забил один мяч при трех голевых передачах.