«Локомотив» потерпел 200-е поражение в чемпионатах России

В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Ротору» (1:2) и потерпел 200-е поражение в чемпионате России. Железнодорожники стали шестой командой, добравшейся до этой отметки. Чаще проигрывали «Алания», ЦСКА, «Динамо», «Ростов» и до сих пор владеющие рекордом турнира «Крылья Советов». (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по поражениям в чемпионатах России: