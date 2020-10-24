«Локомотив» потерпел 200-е поражение в чемпионатах России
21:29
В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Ротору» (1:2) и потерпел 200-е поражение в чемпионате России. Железнодорожники стали шестой командой, добравшейся до этой отметки. Чаще проигрывали «Алания», ЦСКА, «Динамо», «Ростов» и до сих пор владеющие рекордом турнира «Крылья Советов». (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по поражениям в чемпионатах России:
|
Команда
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
% поражений
|
Крылья Советов
|
806
|
249
|
218
|
339
|
42,06
|
Ростов
|
813
|
244
|
238
|
331
|
40,71
|
Динамо
|
844
|
340
|
247
|
257
|
30,45
|
ЦСКА
|
874
|
458
|
205
|
211
|
24,14
|
Алания
|
489
|
179
|
109
|
201
|
41,10
|
Локомотив
|
875
|
431
|
244
|
200
|
22,86
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи