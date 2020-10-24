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«Локомотив» потерпел 200-е поражение в чемпионатах России

21:29
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В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Ротору» (1:2) и потерпел 200-е поражение в чемпионате России. Железнодорожники стали шестой командой, добравшейся до этой отметки. Чаще проигрывали «Алания», ЦСКА, «Динамо», «Ростов» и до сих пор владеющие рекордом турнира «Крылья Советов». (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по поражениям в чемпионатах России:

Команда

И

В

Н

П

% поражений

Крылья Советов

806

249

218

339

42,06

Ростов

813

244

238

331

40,71

Динамо

844

340

247

257

30,45

ЦСКА

874

458

205

211

24,14

Алания

489

179

109

201

41,10

Локомотив

875

431

244

200

22,86

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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