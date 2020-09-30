«Локомотив» покажет жеребьевку Лиги чемпионов на своем стадионе
10:58
«Локомотив» покажет жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов на «РЖД Арене», сообщает пресс-служба железнодорожников.
Вход на арену будет платным, билет включает в себя мероприятия, предваряющие жеребьевку, которая состоится в четверг, 1 октября (начало — 19.00 мск).
Уже 1 октября мы собираемся в уютной зоне Diamond на «РЖД Арене» и смотрим вместе жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов! ?— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 29, 2020
В этот вечер вас ждут звёздные гости, фуршет, живой комментарий и прямые включения с игроками «Локо» ?
Билеты ?? https://t.co/WhMmDVqDeW pic.twitter.com/0fD5EKlTFF