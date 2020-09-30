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«Локомотив» покажет жеребьевку Лиги чемпионов на своем стадионе

10:58
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«Локомотив» покажет жеребьевку группового этапа Лиги чемпионов на «РЖД Арене», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Вход на арену будет платным, билет включает в себя мероприятия, предваряющие жеребьевку, которая состоится в четверг, 1 октября (начало — 19.00 мск).

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