«Локомотив» покажет жеребьевку Лиги чемпионов на своем стадионе

Уже 1 октября мы собираемся в уютной зоне Diamond на «РЖД Арене» и смотрим вместе жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов! ?



В этот вечер вас ждут звёздные гости, фуршет, живой комментарий и прямые включения с игроками «Локо» ?



Билеты ?? https://t.co/WhMmDVqDeW pic.twitter.com/0fD5EKlTFF