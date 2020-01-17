«Локомотив» показал, как Ротенберг тренируется по индивидуальной программе
15:42
Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба москвичей. Официальный Twitter команды Юрия Семина опубликовал видео с тренировкой 33-летнего футболиста.
5 декабря 2018-го Ротенберг получил травму передней крестообразной связки колена во время матча четвертьфинала Олимп-Кубок России против «Рубина». Спустя несколько дней футболиста прооперировали.
«Локомотив» проводит тренировочный сбор в Испании. Он продлится до 27 января.
Боря усердно тренируется по индивидуальной программе ?#РЖДТренировочныеСборы ?? pic.twitter.com/6EjqxZ6GIm— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 17, 2020
В текущем сезоне Ротенберг не принял ни одного матча в составе «Локомотива».
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