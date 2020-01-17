«Локомотив» показал, как Ротенберг тренируется по индивидуальной программе

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг занимается по индивидуальной программе, сообщает пресс-служба москвичей. Официальный Twitter команды Юрия Семина опубликовал видео с тренировкой 33-летнего футболиста.

5 декабря 2018-го Ротенберг получил травму передней крестообразной связки колена во время матча четвертьфинала Олимп-Кубок России против «Рубина». Спустя несколько дней футболиста прооперировали.

«Локомотив» проводит тренировочный сбор в Испании. Он продлится до 27 января.

В текущем сезоне Ротенберг не принял ни одного матча в составе «Локомотива».