«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи». Видео

«Локомотив» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 9-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

По ходу этого матча железнодорожники потеряли из-за травм сразу двух футболистов — Бенедикта Хеведеса и Антона Миранчука восстановление которых к матчу с «Байером» в Лиге чемпионов под вопросом.

Вспоминаем моменты тяжелой победы на выезде. Живые эмоции, боль и важные три очка ?

Смотри #СочиЛоко с бровки в новом #LokoLive ?https://t.co/0sOLjmWhys — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 16, 2019

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