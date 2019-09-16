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«Локомотив» показал, что осталось за кадром матча с «Сочи». Видео

15:21
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«Локомотив» разместил в официальном Twitter видеоролик, в котором показал, что осталось за кадром матча 9-го тура РПЛ против «Сочи» (1:0).

По ходу этого матча железнодорожники потеряли из-за травм сразу двух футболистов — Бенедикта Хеведеса и Антона Миранчука восстановление которых к матчу с «Байером» в Лиге чемпионов под вопросом.

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