«Локомотив» отправился в Казань. Магкеев — на борту
10 августа 2020, 17:47
Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что команда вылетела в Казань на матч 1-го тура РПЛ против «Рубина». Игра пройдет 11 августа на стадионе «Ак Барс Арена».
Вместе с «Локо» также отправился защитник Станислав Магкеев, который ранее был замечен на вечеринке с девушками в «уставшем состоянии».
В сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Они проводили время в компании девушек
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