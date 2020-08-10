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«Локомотив» отправился в Казань. Магкеев — на борту

10 августа 2020, 17:47
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Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что команда вылетела в Казань на матч 1-го тура РПЛ против «Рубина». Игра пройдет 11 августа на стадионе «Ак Барс Арена».

Вместе с «Локо» также отправился защитник Станислав Магкеев, который ранее был замечен на вечеринке с девушками в «уставшем состоянии».

В сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Они проводили время в компании девушек

Рубин — Локомотив

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