Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что команда вылетела в Казань на матч 1-го тура РПЛ против «Рубина». Игра пройдет 11 августа на стадионе «Ак Барс Арена».

Вместе с «Локо» также отправился защитник Станислав Магкеев, который ранее был замечен на вечеринке с девушками в «уставшем состоянии».

В сети появилось скандальное видео с игроками «Локо». Они проводили время в компании девушек