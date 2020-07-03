«Локомотив» может организовать сделку с обменом Алексея Миранчука на Лаксальта из «Милана»

По информации «СЭ», «Локомотив» рассматривает кандидатуру Диего Лаксальта. 27-летний уругваец выступает в аренде в «Торино», правами на него обладает «Милан». Хавбек провел 17 матчей и забил 1 гол в серии А-2019/20.

Железнодорожники рассматривают вариант с включением Лаксальта в сделку по продаже красно-черным 24-летнего полузащитника Алексея Миранчука.

В этом сезоне он принял участие в 27 матчах «Локо», забив 13 мячей при 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает Миранчука в 14,5 миллиона евро. (Вячеслав Короткин)