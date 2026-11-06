«Локомотив» может одержать первую домашнюю победу в сезоне РПЛ

Московский клуб пока не выигрывал на своем поле в чемпионате России-2026/27.

За шесть домашних матчей «Локомотив» набрал четыре очка: четыре ничьи и два поражения. В 13 турах команда Михаила Галактионова одержала всего две победы, пять раз сыграла вничью и шесть раз проиграла.

Последний домашний матч завершился крупным поражением от «Спартака» — 0:4. После этой встречи железнодорожники остались с 11 очками на 14-м месте в таблице, в зоне стыковых матчей.

В пятницу, 6 ноября, «Локомотив» примет «Рубин». Победа станет для москвичей первой дома в этом сезоне и увеличит количество очков до 14. При ничьей или поражении домашняя серия без побед продлится до семи встреч. Начало матча — в 19.30 мск.