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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — «Краснодар»: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют 31 марта в 22-м туре РПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
Мурад Мусаев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Краснодар» встретятся в Москве на стадионе «РЖД Арена» в матче 22-го тура РПЛ в воскресенье, 31 марта. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Встречу «Локомотив» — «Краснодар» в прямом эфире и бесплатно покажут на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 19.00 мск. Посмотреть видеотрансляцию поединка также можно будет по подписке на телеканале «Матч Премьер» с 19.20.

В матч-центре «СЭ» будет доступна информация о формальных событиях противостояния 22-го тура чемпионата России. «СЭ» также проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

«Локомотив» главного тренера Михаила Галактионова идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками. «Краснодар» находится на втором месте с 39 баллами.

14 марта Мурад Мусаев вернулся на пост главного тренера «Краснодара». Ранее российский специалист находился в системе клуба с 2005-го по 2021 год. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».

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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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