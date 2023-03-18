«Локомотив» — «Краснодар»: Дзюба вывел железнодорожников вперед

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба забил гол в матче 20-го тура РПЛ против «Краснодара».

Форвард отличился на 65-й минуте встречи и вывел железнодорожников вперед — 3:2.

Баринов нанес удар после навеса с углового, но попал в перекладину, а Дзюба добил головой.

Этот гол стал для 34-летнего форварда четвертым в текущем сезоне РПЛ.