"Локомотив" и ЦСКА устроили "баттл" скороговорок

"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.
В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес. Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.
💥 #CSKATV и Локо-ТВ устроили баттл между русскими бразильцами накануне #ЦСКАЛоко— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 26, 2019
Skorogovorki Battle! 🇷🇺🇧🇷🇷🇺🇧🇷 pic.twitter.com/rkS2g4xRN6
Загрузка...