"Локомотив" и ЦСКА устроили "баттл" скороговорок

"Локомотив" и ЦСКА в преддверии очного матча 3-го тура чемпионата России, который состоится 28 июля, выпустили совместный видеоролик.

В нем приняли участие голкипер Гильерме и защитник Мариу Фернандес. Два уроженца Бразилии, которые получили российское гражданство и выступают за сборную России, соревновались в умении произносить скороговорки на русском.