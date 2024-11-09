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Сегодня, 08:00

«Локомотив» — «Факел»: время начала матча РПЛ и где смотреть онлайн

«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче чемпионата России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел». Основные события и результат игры также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

В 14-м туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а «Факел» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Локомотив» набрал 31 очко в чемпионате России, а «Факел» — 12.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Куратор научно-спортивного направления «Динамо» Милутинович покинул клуб
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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9.11 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
9.11 16:30
Динамо Мх – Оренбург
 - : -
9.11 19:00
Ростов – Химки
 - : -
9.11 19:30
Динамо – Пари НН
 - : -
10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
10.11 17:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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 12 1 3
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