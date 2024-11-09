«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче чемпионата России

«Локомотив» встретится с «Факелом» в матче 15-го тура чемпионата России в субботу, 9 ноября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет «Матч Премьер». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел». Основные события и результат игры также можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В 14-м туре «Локомотив» обыграл «Рубин» (1:0), а «Факел» сыграл вничью с «Химками» (1:1).

«Локомотив» набрал 31 очко в чемпионате России, а «Факел» — 12.