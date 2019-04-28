"Локомотив" и "Енисей" обменялись голами в концовке матча 26-го тура премьер-лиги в Москве. На 84-й минуте красноярцы сравняли счет после короткой комбинации, которую завершил Михаил Костюков. На 88-й минуте результативный выпад железнодорожников провел Джефферсон Фарфан.

Счет в игре был открыт на 67-й минуте встречи. Мяч в собственные ворота отправил защитник красноярцев Валерий Кичин.

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