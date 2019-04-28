"Локомотив" и "Енисей" обменялись голами в концовке матча 26-го тура премьер-лиги в Москве. На 84-й минуте красноярцы сравняли счет после короткой комбинации, которую завершил Михаил Костюков. На 88-й минуте результативный выпад железнодорожников провел Джефферсон Фарфан.
💪🏻 Четвертый гол Михаила Костюкова в сезоне
📺 #ЛокоЕнисей на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/R4YZsf6oH1
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 28, 2019
💪🏻 Четвертый гол Михаила Костюкова в сезоне
📺 #ЛокоЕнисей на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/R4YZsf6oH1
⚽ Восьмой мяч забивает Джефферсон Фарфан в этом розыгрыше чемпионата
📺 #ЛокоЕнисей на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/GXbY482FEd
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) April 28, 2019
⚽ Восьмой мяч забивает Джефферсон Фарфан в этом розыгрыше чемпионата
📺 #ЛокоЕнисей на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/GXbY482FEd
Счет в игре был открыт на 67-й минуте встречи. Мяч в собственные ворота отправил защитник красноярцев Валерий Кичин.
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