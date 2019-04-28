Официальный Твиттер "Енисея" сообщил, что билеты на матч 26-го тура чемпионата России против "Локомотива" будут бесплатными на сектор №17 для болельщиков красноярской команды. Встреча пройдет сегодня, 28 апреля, начало – в 14.00 (мск). Игра состоится на стадионе "РЖД Арена".

– Спасибо, "Локомотив"! – написал "Енисей".

"Енисей" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. "Локомотив" с 46 баллами располагается на второй строчке.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр