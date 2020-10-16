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«Локомотив» дозаявил Бориса Ротенберга на чемпионат России

14:28
Борис Ротенберг. Фото ФК «Локомотив»
Борис Ротенберг. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» включил в заявку на Тинькофф чемпионат России-2020/21 защитника Бориса Ротенберга.

34-летний финн в последний раз появлялся на поле в декабре 2018 года. С этого момента футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки.

«Локомотив» дозаявил Бориса Ротенберга на чемпионат России.
«Локомотив» дозаявил Бориса Ротенберга на чемпионат России.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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