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«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч «Локомотив» — «Динамо» Махачкала состоится в субботу, 10 августа
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» примет махачкалинское «Динамо» в матче 4-го тура Российской премьер-лиги в субботу, 10 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая начнется за час до встречи, будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Динамо Мх

В трех турах чемпионата России сезона-2024/25 «Локомотив» набрал 6 очков. Железнодорожники победили «Акрон» (3:2) и «Ахмат» (5:0), но проиграли московскому «Динамо» (1:3).

У «Динамо» из Махачкалы — 2 очка в трех турах дебютного сезона в РПЛ. Команда из Дагестана сыграла вничью с «Химками» (1:1) и «Краснодаром» (0:0), а затем проиграла «Пари НН» (0:1).

РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
8
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
9
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
10
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
11
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 1 : 0
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 1 : 1
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
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Локомотив

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Динамо

 2 1 0
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Факел

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