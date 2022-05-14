«Локомотив» — «Динамо»: Кухта сократил отставание в счете

«Локомотив» сократил отставание в счете в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо». На 66-й минуте гол забил Ян Кухта. Счет стал 2:3.