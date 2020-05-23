«Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора

Московские клубы «Локомотив», «Динамо» и «Спартак» привели свои учебно-тренировочные базы в соответствие с требованиями Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому спортивные объекты для тренировок клубов РПЛ в регионе возобновят работу не ранее 23 мая. В документе отмечалось, что возобновление деятельности баз допускается с даты направления уведомления о готовности в адрес Министерства физической культуры и спорта Московской области и органа местного самоуправления муниципального образования региона. В Московской области разработан согласованный Роспотребнадзором стандарт о том, что соблюдающие его базы могут открыться для тренировочного процесса.

База «Локомотива» находится в Баковке (микрорайон города Одинцово), а «Динамо» — в Новогорске (микрорайон города Химки); база ЦСКА располагается в Ватутинках, которые входят в состав Москвы с 1 июля 2012 года. У «Спартака» есть база в Тарасовке (Пушкинский район Московской области), однако после назначения на пост главного тренера немца Доменико Тедеско красно-белые стали тренироваться на «Открытие Арене».