20:09 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – ЦСКА: Васин впервые вышел на поле с февраля 2018 года

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Защитник ЦСКА Виктор Васин заменил в перерыве Родригу Бекао в матче 24-го тура чемпионата России против "Локомотива""СЭ" ведет онлайн-трансляцию встречи.

30-летний россиянин в последний раз выходил в составе ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды" (1:0). Васин восстанавливался от разрыва крестообразных связок.

"Локомотив" провел в перерыве две замены: Брайн Идову заменил защитника Владислава Игнатьева, а хавбек Дмитрий Тарасов поменял Мануэла Фернандеша.

Локомотив - ЦСКА

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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