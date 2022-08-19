«Локомотив» близок к подписанию защитника АЕКа Марио Митая

По информации «СЭ», «Локомотив» близок к подписанию 19-летнего левого защитника греческого АЕКа Марио Митая.

Ожидается, что игрок подпишет контракт с московским клубом в течение следующей недели.

Контракт игрока с АЕКом действует до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

В прошлом сезоне Митай провел за клуб 23 матча и отдал 6 результативных передач.

На его счету один матч в составе сборной Албании.