"Локомотив": "Автограф-сессия Хеведеса, Крыховяка и Смолова парализовала "Европейский"

"Локомотив" в Инстаграме прокомментировал прошедшую вчера, 20 августа, автограф-сессию с участием защитника Бенедикта Хеведеса, полузащитника Гжегожа Крыховяка и форварда Федора Смолова в торговском центре "Европейский" в Москве.

"Это было просто невероятно! Автограф-сессия наших парней парализовала "Европейский". Вас было очень много – как и ваших улыбок, пожеланий игрокам и фотографий! Отныне рекорд по количеству автографов за день принадлежит Смолов. И, конечно, это не последняя встреча с игроками. Следующая – уже в это воскресенье на матче "Локомотив" - "Анжи".

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени

Смолов - о "Локо", планах поиграть в Европе и Лиге чемпионов