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"Локомотив": "Автограф-сессия Хеведеса, Крыховяка и Смолова парализовала "Европейский"

21 августа 2018, 21:16
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"Локомотив" в Инстаграме прокомментировал прошедшую вчера, 20 августа, автограф-сессию с участием защитника Бенедикта Хеведеса, полузащитника Гжегожа Крыховяка и форварда Федора Смолова в торговском центре "Европейский" в Москве. 

"Это было просто невероятно! Автограф-сессия наших парней парализовала "Европейский". Вас было очень много – как и ваших улыбок, пожеланий игрокам и фотографий! Отныне рекорд по количеству автографов за день принадлежит Смолов. И, конечно, это не последняя встреча с игроками. Следующая – уже в это воскресенье на матче "Локомотив" - "Анжи".

"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени

Смолов - о "Локо", планах поиграть в Европе и Лиге чемпионов 

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/BmwACSCg93f/?hl=ru&taken-by=fclokomotiv

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