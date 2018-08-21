"Локомотив": "Автограф-сессия Хеведеса, Крыховяка и Смолова парализовала "Европейский"
"Локомотив" в Инстаграме прокомментировал прошедшую вчера, 20 августа, автограф-сессию с участием защитника Бенедикта Хеведеса, полузащитника Гжегожа Крыховяка и форварда Федора Смолова в торговском центре "Европейский" в Москве.
"Это было просто невероятно! Автограф-сессия наших парней парализовала "Европейский". Вас было очень много – как и ваших улыбок, пожеланий игрокам и фотографий! Отныне рекорд по количеству автографов за день принадлежит Смолов. И, конечно, это не последняя встреча с игроками. Следующая – уже в это воскресенье на матче "Локомотив" - "Анжи".
"Локомотив" - "Анжи": чемпионат России, 5-й тур, 26 августа 2018, онлайн трансляция – 19.00 по московскому времени
Смолов - о "Локо", планах поиграть в Европе и Лиге чемпионов
Дополнительная информация:
https://www.instagram.com/p/BmwACSCg93f/?hl=ru&taken-by=fclokomotiv