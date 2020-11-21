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«Локомотив» — «Арсенал»: стартовые составы. Коченков, Эдер и Зе Луиш выйдут с первых минут

17:55
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В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» принимает «Арсенал». Стали известны стартовые составе команд.

Дисквалифицированного Гильерме в воротах москвичей заменил Антон Коченков. Пару в атаке составят Эдер и Зе Луиш.

«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Рыбус, Куликов, Крыховяк, Миранчук, Зе Луиш, Эдер.

Запасные: Савины, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Чаушич, Злусевич, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Костадинов, К.Кангва, Громыко, Ковалев, Аджоев.

Локомотив — Арсенал Т

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