«Локомотив» — «Арсенал»: стартовые составы. Коченков, Эдер и Зе Луиш выйдут с первых минут
В матче 15-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» принимает «Арсенал». Стали известны стартовые составе команд.
Дисквалифицированного Гильерме в воротах москвичей заменил Антон Коченков. Пару в атаке составят Эдер и Зе Луиш.
«Локомотив»: Коченков, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Рыбус, Куликов, Крыховяк, Миранчук, Зе Луиш, Эдер.
Запасные: Савины, Лысцов, Черный, Петухов, Сильянов, Жемалетдинов, Рыбчинский, Мухин, Титков, Иосифов, Лисакович, Камано.
«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Григалава, Довбня, Рассказов, Ломовицкий, Чаушич, Злусевич, Мохаммед, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Шамов, Хагуш, Бурлак, Сокол, Горбатенко, Пантелеев, Костадинов, К.Кангва, Громыко, Ковалев, Аджоев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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