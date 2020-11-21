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«Локомотив» — «Арсенал»: как следовало наказать Чорлуку? Разбираем удаление защитника

20:17
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал». 21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал». 21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал».
21 ноября 2020 года. 15-й тур. «Локомотив» — «Арсенал».
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На 45+3-й минуте матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» ошибся арбитр Алексей Сухой, неверно оценивший действия Ведрана Чорлуки. Судья вынес железнодорожнику предупреждение за фол против Даниила Хлусевича. Получается, что, по его мнению, защитник сорвал перспективную атаку. Между тем, если судить по видеозаписи, игрок тульской команды выбегал один на один с вратарем. Значит, Чорлука лишил его явной возможности забить гол. Потому ему следовало сразу показать красную карточку.

Игрок «Локомотива» все равно покинул поле: предупреждение стало вторым. Так в чем же тогда принципиальная разница?

В том, что он пропустит только один матч из-за дисквалификации. А две желтые карточки «сгорят» и дальше учитываться не будут.

А вот если Чорлука был бы сразу удален, он пропустил бы две игры, так как первое предупреждение стало бы для него четвертым в чемпионате. (Александр Бобров)

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