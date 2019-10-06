На 73-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (2:1) вратарь железнодорожников Гильерме собирался нанести удар по мячу, выпустил его из рук, чтобы пробить — и в этот момент в мяч сыграл полузащитник гостей Ломовицкий.

Судья Сергей Лапочкин поступил правильно, остановив игру и зафиксировав фол со стороны хавбека тульской команды. Как говорится в правилах игры, свободный удар назначается, если игрок «мешает вратарю выпустить мяч из рук или ударить по мячу ногой; или бьет или пытается ударить по мячу, когда вратарь в процессе выпускания мяча из рук». (Александр Бобров)