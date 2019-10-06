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«Локомотив» — «Арсенал»: игрок гостей сфолил — так действовать против вратаря нельзя

15:55
«Локомотив» — «Арсенал»: игрок гостей сфолил — так действовать против вратаря нельзя. «Локомотив» — «Арсенал»: игрок гостей сфолил — так действовать против вратаря нельзя.
«Локомотив» — «Арсенал»: игрок гостей сфолил — так действовать против вратаря нельзя.

На 73-й минуте матча 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» (2:1) вратарь железнодорожников Гильерме собирался нанести удар по мячу, выпустил его из рук, чтобы пробить — и в этот момент в мяч сыграл полузащитник гостей Ломовицкий.

Судья Сергей Лапочкин поступил правильно, остановив игру и зафиксировав фол со стороны хавбека тульской команды. Как говорится в правилах игры, свободный удар назначается, если игрок «мешает вратарю выпустить мяч из рук или ударить по мячу ногой; или бьет или пытается ударить по мячу, когда вратарь в процессе выпускания мяча из рук». (Александр Бобров)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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