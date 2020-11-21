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«Локомотив» — «Арсенал»: Антон Миранчук открыл счет с пенальти

20:32
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Главный судья матча 15-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Арсенал» Алексей Сухой назначил пенальти в ворота туляков во втором тайме после подсказки ВАР.

К мячу подошел Антон Миранчук и переиграл вратаря, отправив мяч точно в угол.

Локомотив — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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