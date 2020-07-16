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«Локо» — ЦСКА и Лига чемпионов. «Сочи» воздалось за избиение «Ростова»? Live после тура РПЛ

17:05
Футбольный live об итогах 29-го тура российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
Футбольный live об итогах 29-го тура российской премьер-лиги. Фото "СЭ"
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В четверг на Youtube-канале «СЭ» пройдет футбольный live об итогах 29-го тура российской премьер-лиги. Начало — в 22.30.

В студии для вас будут работать журналисты «СЭ» Дмитрий Симонов и Вячеслав Короткин. Поговорим об обострении борьбы за путевки в Лигу чемпионов, центральном матче тура между «Локо» и ЦСКА, вспышке коронавируса в «Сочи» и традиционно ответим на ваши вопросы.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 29-й тур. «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи




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