«Лохи, никуда не попадете, вы слабые». Карпин рассказал о споре с игроками «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о споре со своими футболистами.

— Был спор по поводу попадания в группу Лиги чемпионов или Лиги Европы, — сказал Карпин на YouTube-канале «Коммент.Шоу». — В группу мы ещё не попали, поэтому спор продолжается. Попов, Козлов, Еременко, Байрамян, по-моему, Ионов, Мамаев сейчас подключился тоже. Всех не вспомню. В общем, человек шесть-семь, у кого с баблищем нормально. Мы с ними поспорили. Я сказал: «Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу. И Попов предложил спорить на часы Rolex в пределах 500-600 тысяч. Говорит, если что, вы нам дадите 500-600, а мы дальше добьем и купим, какие хотим. Я говорю: «Окей, вопросов нет. Но зачем мне шесть-семь-восемь-девять-десять часов?» На что Ивелин сказал: «Георгич, все нормально, я уже знаю, кому их впиндюрить. Еще денег наживем». Сейчас уже говорят, что скинутся все вместе и купят нормальные часы

«Ростов» по итогам минувшего сезона занял пятое место в турнирной таблице РПЛ и сыграет в квалификации Лиги Европы.