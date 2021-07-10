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Логашов перешел в «Кубань»

11:59
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Защитник Арсений Логашов, ранее выступавший за «Ростов», перешел в «Кубань». 29-летний футболист будет выступать под 43-м номером.

Логашов с 2018 года выступал за «Ростов», который в первой половине прошлого сезона отдавал его в аренду «Химки».

В прошлом сезоне он провел 11 матчей в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://pfckuban.ru/news/arseniy-logashov-pereshyel-v-kuban/

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