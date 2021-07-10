Логашов перешел в «Кубань»

Защитник Арсений Логашов, ранее выступавший за «Ростов», перешел в «Кубань». 29-летний футболист будет выступать под 43-м номером.

Логашов с 2018 года выступал за «Ростов», который в первой половине прошлого сезона отдавал его в аренду «Химки».

В прошлом сезоне он провел 11 матчей в РПЛ.