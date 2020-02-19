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Лодыгин провел первую тренировку в «Арсенале»

15:08
Юрий Лодыгин. Фото ФК «Арсенал» Тула
Юрий Лодыгин. Фото ФК «Арсенал» Тула
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Вратарь «Арсенала» Юрий Лодыгин провел первую тренировку в составе туляков, сообщает официальный Twitter команды.

— Первая тренировка Юрия Лодыгина в «Арсенале». Адаптация проходит на позитиве, — говорится в сообщении.

29-летний россиянин 18 февраля подписал контракт с «Арсеналом» на полгода. Лодыгин стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего 5 матчей.

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