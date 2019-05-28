Лисин - глава пресс-службы "Спартака"

Как стало известно "СЭ", руководство "Спартака" определилось с кандидатурой на пост руководителя Департамента клуба по связям с общественностью. Им станет 35-летний Антон Лисин, который занимал аналогичную должность в оргкомитете "Россия-2018" и внес весомый вклад в подготовку и проведение чемпионата мира в нашей стране.

При этом новый глава пресс-службы станет отвечать за все направления деятельности "Спартака" по этой линии, включая медийные проекты и соцсети. (Вячеслав Короткин)

Каким путем пойдет "Спартак" //

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