Левников рассудит ЦСКА и «Локомотив» в матче 3-го тура РПЛ

Стали известны судейские бригады на матчи 3-го тура РПЛ.

На матче ЦСКА — «Локомотив» главным арбитром будет работать Кирилл Левников. Помогать ему будут Рустам Мухтаров и Дмитрий Ермаков, резервный судья — Сергей Чебан, VAR — Виталий Мешков, AVAR — Вера Опейкина.