Левашов считает, что конкуренция с Лодыгиным в «Арсенале» пойдет ему на пользу
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Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов в интервью клубной пресс-службе отметил, что переход Юрия Лодыгина в тульскую команду не приведет к кардинальным изменениям.
— У нас сильная вратарская линия, а сейчас она еще и укрепилась, — сказал Левашов. — Кардинально ничего не изменилось. Конкуренция есть, и это пойдет каждому из нас на пользу.
Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPUjS1etYDg&f=
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