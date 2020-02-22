РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Левашов считает, что конкуренция с Лодыгиным в «Арсенале» пойдет ему на пользу

00:05
Теги:

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов в интервью клубной пресс-службе отметил, что переход Юрия Лодыгина в тульскую команду не приведет к кардинальным изменениям.

— У нас сильная вратарская линия, а сейчас она еще и укрепилась, — сказал Левашов. — Кардинально ничего не изменилось. Конкуренция есть, и это пойдет каждому из нас на пользу.

Тульский клуб подписал контракт с Лодыгиным до окончания сезона-2019/20. Вратарь стал свободным агентом в начале 2020-го после расставания с турецким клубом «Газиантеп», за который за полгода провел всего пять матчей.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zPUjS1etYDg&f=

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир