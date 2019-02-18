"Левадия" установила рекорд скорострельности Олимп-Кубка ФНЛ

В первом тайме матча Олимп-Кубка ФНЛ с "Уралом" эстонская "Левадия" обновила рекорд Кубка ФНЛ. Матч завершился со счетом 5:0. Все пять мячей были забиты в первом тайме с 24-й по 42-ю минуту.

Никому прежде не удавалось забить сразу пять голов в течение 18 минут. Четыре забила "Сибирь" в ворота "Алании" за 14 минут второго тайма – с 53-ю минуту по 67-ю в первом розыгрыше турнира в феврале 2012 года. Этот же матч, завершившийся со счетом 6:0, по-прежнему остается и самой крупной победой в истории кубка.

Также четыре гола за 16 минут забивал "Факел" - с 69-й по 85-ю в ворота "Краснодара-2" в феврале 2017-го. Та игра завершилась со счетом 8:3 в пользу воронежцев и является рекордной по общему количеству мячей.