Лещук рассказал, что при Йокановиче вратари «Динамо» стали более раскрепощенными

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук рассказал, как изменились функции вратарей по взаимодействию с полевыми игроками после ухода Сандро Шварца.

«Сейчас мы больше ориентированы на розыгрыш, вратари при Славише стали более раскрепощенными. На тренировках чаще играем с полевыми игроками в квадрат. Йоканович просит разыгрывать мяч, но при этом играть надежно — если не видим продолжения розыгрыша, тогда можно выбить вперед, но, конечно, с адресатом. При Сандро было так, что, хоть он и просил розыгрыш, мы практически всегда выбивали далеко мяч и не разыгрывали», — цитируют «Известия» Лещука.

В июне этого года главным тренером «Динамо» стал Славиша Йоканович. После 13 туров клуб занимает 8 место в РПЛ, набрав 20 очков.