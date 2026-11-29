Лещук поддержал «Локомотив»: «Нужно собраться самим игрокам. Не хочется, чтобы клуб вылетал в ФНЛ»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук поделился с «СЭ» мнением о результатах «Локомотива» в сезоне-2026/27.

Железнодорожники идут на 13-м месте в РПЛ с 14 очками в 15 матчах.

«У меня нет никакой жалости к «Локомотиву». Это хорошая команда. Просто случился спад. Я был в «Динамо», когда мы вылетели в ФНЛ. Что могу посоветовать? В первую очередь собраться самим игрокам. Очень неприятно проигрывать. Я понимаю, как это тяжело. Но куда неприятнее вылетать в лигу ниже. Желаю «Локомотиву» собраться и проявить себя. Конечно, мне хотелось бы, чтобы эта команда осталась в РПЛ. Это сильный соперник, дерби, да и летать никуда не надо», — сказал Лещук «СЭ».

В воскресенье, 29 ноября «Локомотив» примет на своем поле махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура РПЛ. Начало игры — в 19.45 (мск).